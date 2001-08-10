Артисты Сахалинского театра кукол выступят в Японии
Сахалинский театр кукол отправился на гастроли в Токио. Как рассказали в пресс-службе учреждения, артистов со спектаклем «Одержимая любовью» пригласило руководство «Театра Х» в рамках Фестиваля Российской культуры в Японии. Режиссер постановки – народный артист Молдовы Петру Вуткэрэу, в главной роли заслуженный работник культуры РФ художественный руководитель Сахалинского театра кукол Антонина Добролюбова.
– Замечательно, – говорит Антонина Добролюбова, – что для показа выбран именно этот спектакль. Дело в том, что впервые эту тему Вуткэрэу поднял в Японии в театре «Kaze». Постановка называлась «Женщины Пикассо. Ольга», главную роль в ней исполняла известная японская актриса Юмико Тсужи. С этим спектаклем, она приезжала к нам на Сахалинский международный фестиваль «На островах чудес», и я знаю, что Юмико мечтала увидеть «Одержимую любовью».
Хотя тема поднимается одна, по словам режиссера, на Сахалине спектакль буквально, родился заново, а работа над ним во многом определялась талантом исполнительницы главной роли.
– Спектакль неоднозначный, очень сложный эмоционально, физически, – делится Антонина Добролюбова, – но я благодарна Петру Вуткэрэу за решение поставить его в нашем театре. Потому что это рассказ о любви, необходимости ценить то, что послано Богом, дорожить людьми, которые рядом с нами и поддерживают в трудную минуту. Он буквально призывает к этому.
В гастрольную поездку спектакль отправился в свое 10-летие. Безупречно, удивительно, невероятно – с годами отзывы российских театралов остаются неизменны. Сегодня возможность пережить всю глубину чувств «Одержимой любовью» появилась и у японских зрителей.
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