Островитян зовут на выставку, посвященную Пушкину

Выставка, приуроченная к 220-летию со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина, открылась в фойе областной универсальной научной библиотеки.

Как рассказали ТИА "Острова" в учреждении, в первом разделе выставки представлены монографии известных отечественных исследователей, которые занимались изучением творческой биографии А.С. Пушкина. Среди них труды: Ю. Лотмана, П. Анненкова, Б. Томашевского, Р. Скрынникова, Г. Волкова, Н. Эйдельмана и других.

Обратившись к материалам второго раздела экспозиции «Основоположник русского литературного языка», южносахалинцы и гости областного центра смогут познакомиться с работами А. Пеньковского, А. Федорова, А. Горикова, в которых исследуются поэтический язык пушкинской эпохи.

Александр Сергеевич Пушкин – пример единства человека и поэта, жизнь и творчество которого слились в единое целое. Произведения писателя тесно связаны с его судьбой, с общественно-идеологической жизнью России в первой трети XIX века. Именно поэтому, изучая литературное наследие классика, исследователи часто обращаются к его повседневной жизни. Открыть для себя интересные факты из биографии А.С. Пушкина посетители смогут, познакомившись с книгами и периодическими изданиями. Они собраны в третьем разделе экспозиции, получившем название «В кругу друзей и близких». Среди материалов представлен журнал «Родина», в котором была опубликована статья, посвящённая любимым гастрономическим заведениям писателя в Москве и Санкт-Петербурге, одно из которых сыграло роковую роль в его судьбе.

Обратившись к четвёртому тематическому разделу выставки, посетители смогут увидеть работы исследователей, занимающихся изучением графического творчества писателя: С. Фомичева, Р. Жуйковой, Л. Керцелли, Л. Краваль.

Среди материалов экспозиции также представлены издания, посвящённые пушкиниане, нашедшей отражение в открытках XIX–XX веков, и в произведениях медальерного искусства.

Выставка будет работать до 28 июня.