Южно-Сахалинский камерный оркестр завершил юбилейный сезон

Южно-Сахалинский городской камерный оркестр завершил юбилейный — 20-й — сезон. В концерте принял участие Заслуженный артист Республики Армения, победитель крупных международных конкурсов, блестящий виолончелист Нарек Ахназарян. Об этом сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на агентство по развитию областного центра.

Коллектив порадовал публику огромным количеством премьер: «Вокализ» Рахманинова для виолончели с оркестром, «Именинная» увертюра Бетховена, «Песнь менестреля» Глазунова для виолончели с оркестром и другие превосходно принятые сахалинцами номера.

В числе гостей был и мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин, который старается не пропустить ни одного выступления оркестра. Он поздравил руководителя Тиграна Ахназаряна и музыкантов с завершением сезона и поблагодарил за вклад в развитие культуры. Слова благодарности прозвучали и от архиепископа Аксия.

Мероприятие посетили представители духовенства из Нижнего Новгорода во главе с митрополитом Нижегородским и Арзамасским Георгием. Зрители смогли насладиться духовным песнопением от нижегородского коллектива.

Как рассказала директор камерного оркестра Майя Кириллова, перед тем как уйти на летние каникулы оркестр примет участие в фестивале русской музыки в Сербии, куда музыканты едут по личному приглашению Эмира Кустурицы.