Книгу сахалинского краеведа Константина Гапоненко презентуют в Холмске

Вечер памяти сахалинского писателя, историка, краеведа, почетного жителя Сахалинской области Константина Гапоненко состоится 10 июня в холмском кинодосуговом центре «Россия». На вечере будет представлена его последняя книга, недавно изданная в Сахалинской областной типографии, - «Откуда мы родом». Автор, к сожалению, не дожил до этого дня, сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на региональное отделение "Единой России".

В презентации примет участие дочь писателя Марина Константиновна, которая помогала в написании книги отцу, потерявшему в последние годы зрение. Константин Ерофеевич – автор многих книг и публикаций о любимом Сахалине и его тружениках, об истории островной области, которая стала родной для уроженца Украины, через биографию конкретных людей. Со многими он был лично знаком и считал своим долгом увековечить в книгах их судьбы. И в книге «Откуда мы родом» он тоже пишет о своих замечательных современниках, приехавших из разных областей на Сахалин и посвятивших свою жизнь его развитию и процветанию.

Ждем почитателей творчества Константина Гапоненко 10 июня в 16.00 в кинодосуговом центре «Россия» (Холмск, пл. Ленина, 3). На вечере все желающие смогут приобрести его книгу. Будем рады видеть представителей СМИ на мероприятии.

Организаторы вечера - Холмское местное отделение Партии «Единая Россия» и КДЦ «Россия». Конт. тел. 8-914-758-98-61, Ирина Геннадиевна Киселева.