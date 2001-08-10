Кинотеатр под открытым небом откроется в парке им. Гагарина

Летний кинозал открывается с 7 июня в городском парке Южно-Сахалинска. Кинопоказы под отрытым небом будут проходить каждую пятницу с 18:00, сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу учреждения.

Открытый кинозал в парке вмещает в себя более сотни зрителей. Предусмотрены дополнительные места. Чтобы было уютнее, посетители могут взять с собой плед и термос с горячим чаем или кофе.

Репертуар – всеми любимая классика советского кинематографа.

В эту пятницу зрители смогут насладиться просмотром романтической комедии «Девчата».

14 июня – фильм фантастика «Москва-Кассиопея»

28 июня – советская мелодрама «Вам и не снилось…»

Стоить помнить, что кинопоказы состоятся только при благоприятных погодных условиях. Кроме того, в течении сезона возможны изменения в расписании.