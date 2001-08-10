Фестиваль уличного танца прошел в областном центре
Городской Дом культуры «Родина» Южно-Сахалинска вновь собрал активную молодежь в рамках фестиваля уличного танца B-Boys Summit. Об этом сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на агентство по развитию областного центра.
Впервые мероприятие состоялось в 2009 году и стало ежегодным. Как рассказали организаторы, событие призвано популяризировать здоровый образ жизни и физическую активность в молодежной среде через развитие современной танцевальной культуры. Примечательно, что по решению исполкома Международного олимпийского комитета в программу Олимпийских игр включен брейк-данс.
В этом году попробовать свои силы решили около 300 участников из Анивы, Корсакова, Холмска, Южно-Сахалинска и других районов Сахалинской области.
В состав судейской команды вошли приглашенные гости - многократный победитель и призер крупнейших европейских фестивалей, опытный хореограф Владимир Королев (творческий псевдоним Dre10) и его коллега, мастер спорта по спортивной гимнастике, чемпион мира по брэйкингу (Германия, 2014) Евгений Шелякин (творческий псевдоним B-boy Gipsy King). Они провели мастер-классы и выступили перед зрителями.
Оценивая уровень исполнительского мастерства сахалинцев, эксперты отметили высокий по общероссийским меркам потенциал среди начинающих танцоров (6-9 лет). И еще гостей удивило то, что среди брейк-дансеров много девчонок, - как правило, интерес к этом виду уличных танцев проявляют больше мальчишки.
Участников оценивали по олимпийской системе - на выбывание. Конкурсанты соревновались в индивидуальных состязаниях по номинациям. Самой массовой из них стала номинация «Все стили». Борьба в ней развернулась между 70 участниками. За отведенную минуту конкурсантам надо было представить свои умения под разнообразную, неизвестную им музыку.
Победителями фестиваля стали: Давид Че (номинация Beginners, 6-9 лет), Никита Петухов (номинация Beginners, 10-14 лет), Мария Болотова (номинация Beginners girls), Мария Бессонная (номинация Bgirls wars), Богдан Зайцев (номинация Juniors), Александр Баранов (номинация Breaking pro), Роберт Фадеев (номинация Power move), Василий Христорадов (номинация Hip-hop), Дмитрий Рябиков (номинация Allstyles), Настя Лаврентьева (номинация Popping).
Победители получили дипломы и подарочные сертификаты.
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