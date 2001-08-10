Тихоокеанское
информационное агентство
6 Июня 2019
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Кинотеатр под открытым небом откроется в парке им. Гагарина
10:35, Сегодня | Новости культуры Сахалина и Курил

Юных островитян научать делать золотых рыбок

Интерактивное занятие «Золотая рыбка», посвященное 220-му Дню рождения Александра Сергеевича Пушкина пройдет в музее "Остров Сахалин". Как рассказали ТИА "Острова" в учреждении, в пятницу, 8 июня, дети создадут поделку особой техникой, в которой используются пластилин, крупа и пайетки.

Мероприятие пройдет в 13:00 и 15:00.

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