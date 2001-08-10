Сахалинский краевед Григорий Смекалов расскажет землякам о новой книге
Встреча с известным островным историком и краеведом Григорием Смекаловым пройдет в областной библиотеке 7 июня. Об этом сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на учреждение.
Спектр интересов Григория Смекалова очень широк. Он изучает историю сахалинской каторги и русско-японской войны, биографии знаменитых земляков, интересуется литературным краеведением. В 2018 году вышла в свет и уже стала библиографической редкостью его книга «Записки сахалинского краеведа».
На встрече островной историк расскажет жителям и гостям областного центра о самых интересных материалах, вошедших в его новую книгу, поделится творческими планами и ответит на вопросы аудитории. В конце мероприятия самые удачливые гости получат экземпляры новой книги Григория Смекалова в подарок.
Встреча состоится в 18.30 в зале заседаний СахОУНБ. Вход свободный.
Справки по телефонам: 8 (4242) 45-25-28, 45-25-21.
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