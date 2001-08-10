Тихоокеанское
информационное агентство
6 Июня 2019
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14:40, Сегодня | Новости культуры Сахалина и Курил

День России отметят в областной библиотеке

 

Акция, приуроченная ко Дню России, состоится в сквере имени А.П. Чехова у  областной библиотеки 11 июня. Об этом сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на учреждение.

Горожан ждет праздничный концерт, на котором музыкальные номера представят творческие коллективы города и представители островных национальных культур.

Самых юных посетителей ждёт аквагримм, а любознательных – викторина «Моя любимая Россия». Все участники акции получат призы от СахОУНБ.

Начало акции в 11.00. Вход свободный. Справки по телефону 8 (4242) 45-25-28.

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