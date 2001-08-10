Южносахалинцев зовут на «Праздник детства»

«Праздник детства» пройдет в островной столице во второй раз. Всех желающих приглашают на открытую игровую площадку во дворе семейного клуба «Аэлита» в пятницу, 8 июня, сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на Центр молодежных инициатив.

В этот день для южносахалинцев будет работать тематическая фотозона, аквагрим и мехенди (роспись по телу хной), выступят популярные творческие коллективы города, специалисты клуба подготовили серию мастер-классов. Также в программе мероприятия бой подушками, развивающие настольные игры и многое другое.

Мероприятие пройдет по адресу: ул. Емельянова, 11. Начало в 11.00.

Напомним, клуб «Аэлита» занимается организацией мероприятий и мастер-классов для детей и молодежи, направленных на укрепление института семьи. Подробную информацию о работе клуба можно получить в официальном сообществе Вконтакте.