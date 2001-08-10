Островитян приглашают на «Летний джаз»
Концерт эстрадно-джазового оркестра Сахалинского колледжа искусств "Летний джаз" состоится в Доме культуры "Родина" 13 июня. Об этом сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на образовательное учреждение.
«Летний джаз» продолжает серию концертов, посвященных юбилею Сахалинского колледжа искусств, которому в 2019 году исполняется 60 лет. Программа концерта выдержана в стилистике свинга, латино, фанка и джаз-фьюжн. Зрители услышат композиции Дюка Эллингтона, Чарли Паркера, Чика Кория, Джорджа Гершвина, Джона Колтрейна, Коула Портера и других не менее известных мастеров, чья музыка сегодня считается уже доброй классикой.
В концерте примут участие студенты и преподаватели отделений «Инструменты эстрадного оркестра», «Эстрадное пение», прозвучат джазовые стандарты в исполнении Эстрадно-джазового оркестра (руководитель – Дмитрий Капустюк).
Начало в 18:30. Приглашаются все желающие.
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