Южносахалинцы прочли стихотворения Пушкина в режиме "свободный микрофон"
Акция «Любимый поэт А.П. Чехова» прошла в рамках дня рождения писателя Александра Пушкина 6 июня. "У лукоморья дуб зеленый", "Я вас любил", "Я помню чудное мгновенье" и другие стихотворения великого классика прочитали школьники начальных классов, студенты и прохожие у памятника книге А. П. Чехова «Остров Сахалин», сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на музей.
В течение двух часов жители острова могли прочитать стихотворение. Для этого сотрудниками музея был подготовлен свободный микрофон. Если кто-то не помнил произведения писателя, то ему давали карточки со стихами. Первой десятке смельчаков вручили подарки.
– Из-за моей любви к стихотворениям Пушкина решила принять участие в акции. Мне нравится то, как хорошо он передает в своих произведения эмоции и чувства. Наверное, из-за этого они легко читаются. Для публики я прочитала стихотворение «У лукоморья дуб зелёный», с которого началась моя любовь к творчеству писателя, – сказала участница акции Дарья Тетерятник.
Помимо декламации стихов в музее прошли интерактивные занятия: дети сделали золотую рыбку из пластилина, пайеток и крупы, узнали историю и создание красок из пищевых красителей и раскрасили картинку с учёным котом. Лекция «Мифы о Пушкине» завершила череду мероприятий.
– Александр Сергеевич писал очень интересные и правильные вещи в своих произведениях. Через его творчество дети могут узнать что-то новое для себя. Тем более классик писал тем языком, на котором желательно разговаривать. И детям этому нужно учиться у него, – рассказала учитель южно-сахалинской СОШ №5 Елизавета Плотникова.
Напомним, Александр Сергеевич Пушкин родился 6 июня (по старому календарю 26 мая). В его день рождение проходит множество культурных мероприятий, посвященных творчеству писателя. Также в 2011 году президент России подписал Указ о ежегодном праздновании 6 июня Дня русского языка.
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