Лучшие постановки Мариинки смогут увидеть островитяне
Благодаря договоренностям Валерия Лимаренко и Валерия Гергиева сахалинцы увидят лучшие постановки Мариинки. В рамках Петербургского международного экономического форума соответствующее соглашение подписали глава региона Валерий Лимаренко и художественный руководитель – генеральный директор Мариинского театра Валерий Гергиев, сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на сахалинское правительство.
Всемирно известный дирижер станет партнером в реализации проекта многофункционального культурного центра в Южно-Сахалинске. Также руководители обсудили сахалинские гастроли петербургских артистов. Жители островной области смогут увидеть выдающиеся оперные и балетные постановки, услышать симфоническую музыку в исполнении виртуозов.
– Соглашение, которое мы подписали, имеет особое значение для нашей области. Жители островного региона смогут стать ближе к лучшим образцам русского искусства, а творческие работники повысят свое профессиональное мастерство. Также благодаря сотрудничеству с Мариинским театром у нас откроются новые возможности в сфере туризма. Театральные, музыкальные, балетные постановки в исполнении ведущих артистов позволят привлечь гостей из других регионов России и соседних стран, – отметил Валерий Лимаренко.
На встрече рассматривалась возможность провести совместный концерт симфонического оркестра Мариинского театра и Южно-Сахалинского камерного оркестра. Кроме того, планируется, что специалисты Мариинки будут консультировать сахалинских коллег, а островитяне получат возможность проходить творческие стажировки в Санкт-Петербурге.
– Мариинский театр с огромной историей рассматривает Сахалинскую область как одну из важнейших частей России. В загадочном островном регионе я уже дважды бывал с концертами. Уверен, что наше сотрудничество даст серьезный толчок в развитии музыкально-театрального искусства на островах. Культурный бренд Мариинского театра, высокий профессионализм наших артистов помогут быстро продвинуться вперед, – добавил Валерий Гергиев.
Врио губернатора Сахалинской и всемирно известный музыкант обсудили проект многофункционального культурного центра в Южно-Сахалинске. В этом году по инициативе Валерий Лимаренко начнется проектирование такого учреждения. Идею строительства подобного центра в областном центре поддержал Президент Владимир Путин.
Планируется, что один из трех залов будет предназначен для выступлений эстрадных и джазовых исполнителей. Валерий Гергиев окажет помощь при подготовке технического задания для второго – акустического – зала, который станет площадкой для выступления ведущих симфонических оркестров.
В третьем зале будут проводиться творческие мероприятия – концерты, спектакли, танцевальные вечера, круглые столы. Кроме того, в стенах многофункционального культурного центра разместятся детская школа искусств и молодежный театр.
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