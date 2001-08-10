День России отметят в музее книги Чехова

Музей «Остров Сахалин» приглашает на интерактивное занятие по созданию кофейного герба и бесплатные экскурсии по постоянным экспозициям «Человек и Сахалин глазами Антона Чехова» и «Остров Сахалин»: открытый финал».

Расписание мероприятий:

11:00, 16:00 – Экскурсия по постоянным экспозициям:

«Человек и Сахалин глазами Антона Чехова». Вас ждёт увлекательное путешествие в прошлое нашего острова вместе с Антоном Павловичем Чеховым. Каждый шаг по экспозиции – это часть «энциклопедии сахалинской жизни», которую подробно описал молодой, но уже известный писатель, побывавший на Сахалин в 1890 году. 6+

«Остров Сахалин»: открытый финал». В экспозиции воплощена жизнь великой книги о сахалинской каторге в театральном, музейном и научном пространстве. Посетители смогут окунуться в атмосферу создания произведений А.П. Чеховым, а в интерактивной зоне дополнить сахалинскую летопись, начатую писателем в XIX веке. 6+

12:00, 14:00 – Интерактивное занятие «День России». Участники познакомятся с символикой российского государства и создадут декоративное панно из кофейных зёрен. Поделку можно унести с собой на память. Материалы предоставляются, количество мест ограничено. 6+

Вход в музей 12 июня бесплатный для всех. Запись на занятия и экскурсии по телефону: 43-65-09.