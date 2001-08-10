Южносахалинцев бесплатно научат снимать на «Полароид»

Фотомастерская «Лист» объявляет повторный набор на фотокурс "Аналоговая фотография". Первые лекционные занятия для всех желающих пройдут в областной библиотеке, сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на учреждение.

Данный курс предполагает знакомство с пленочной фотографией. Участники смогут научиться снимать на пленочные камеры, проявлять фотопленки, печатать снимки оптическим способом в темной комнате, а также оформлять готовые отпечатки. В обучение входит теоретическая и практическая части. Завершится курс «фотосушкой».

Курс полностью бесплатный. На время занятий организаторы предоставят пленочные фотоаппараты, оборудование и все расходные материалы.

Мероприятие реализуется при поддержке Правительства Сахалинской области в рамках грантового проекта. Партнером выступает Сахалинская областная универсальная научная библиотека, которая предоставляет помещение для проведения теоретической части курса.

Две первых лекции пройдут 17 и 18 июня в 18.00 в СахОУНБ по адресу: ул. Хабаровская, 78.

По всем вопросам обращаться по телефону 8-914-757-79-94 (Александр).