Островитян приглашают поучаствовать в арт-фестивале
Фестиваль творческих сообществ «Таврида – АРТ» состоится в Крыму в августе. Это масштабная площадка для творческой молодежи, которая собирает тысячи деятелей культуры и искусств. Сахалинцы могут стать участниками фестиваля. Для этого необходимо зарегистрироваться и пройти конкурсный отбор, сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на областное агентство по делам молодежи.
Фестиваль – это 8 арт-кварталов – тематических креативных пространств под открытым небом с собственной инфраструктурой, жители которых общаются, участвуют в мероприятиях, кастингах и создают творческие проекты.
Над программой арт-кварталов работают эксперты, молодые профессионалы и заслуженные деятели культуры. Партнерами фестиваля станут лейблы, студии, продюсерские центры, образовательные организации в сфере культуры, искусства и многие другие. Они помогут участникам фестиваля раскрыть свой талант и отберут лучших. Таким образом «Таврида – АРТ» станет самой большой в стране площадкой для кастингов творческой молодежи.
- Таврида – одно из самых уникальных мест. Для творческого человека это огромный шаг для реализации своих способностей. Именно на Тавриде можно раскрыть тебя с разных сторон. Окунуться в творчество с головой. Я была на Тавриде 2 раза и готова быть на там круглосуточно, потому что эта площадка невероятно заряжает, - поделилась посол "Тавриды" на Сахалине Тамара Сергиенко.
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