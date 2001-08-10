Южносахалинцев зовут на книжную выставку

Книжная выставка «Красотой Японии рождённый» открылась в областной библиотеке. Она приурочена к 120-летию со дня рождения выдающегося японского писателя, офицера французского ордена литературы и искусств Ясунари Кавабата, сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на учреждение.

Кавабата родился в 1899 году в городе Осака в образованной и богатой семье. В раннем возрасте Ясунари потерял родителей и его стали воспитывать бабушка и дедушка. Писатель с детства интересовался европейской литературой и искусством, и уже в возрасте двенадцати лет принял решение стать писателем. В 1920 году юноша поступил в Токийский университет на факультет английской литературы, однако на втором курсе начал изучать японскую литературу.

Первый литературный успех начинающему писателю принесла повесть «Танцовщица из Идзу» (1925 год), где рассказывается о студенте, который влюбился в молоденькую танцовщицу. Два главных персонажа – автобиографический герой и невинная девушка-героиня, проходят через всё творчество Кавабаты. Во время Второй мировой войны и в послевоенный период Кавабата старался быть в стороне от политики, никак не реагируя на то, что происходило в его стране.

В 1968 году Кавабата получил Нобелевскую премию по литературе «за писательское мастерство, которое передает сущность японского сознания». Он стал первым японским писателем, получившим такую награду. Нобелевская речь Кавабата, как и представленная выставка, называлась «Красотой Японии рождённый», где ему удалось коснуться многих аспектов японской культуры. В 1972 году Ясунари Кавабата погиб от отравления газом в своём доме. Все обстоятельства этого происшествия до сих пор не выяснены.

Романы Кавабаты считаются традиционно японскими с точки зрения точного равновесия между конкретной деталью и ее символическим значением. Типичным является описание какой-либо ситуации не прямо, а при помощи яркого образа.

Посетив выставку, сахалинцы смогут узнать интересные факты о судьбе и жизни писателя, а также поближе познакомиться с его произведениями.

Выставка продлится с 10 июня по 10 июля.