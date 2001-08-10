Книгу Константина Гапоненко презентовали в Холмске

Вечер памяти краеведа, педагога, писателя, Почетного гражданина Сахалинской области Константина Гапоненко прошел в Холмске. На нем состоялась презентация последней его книги - «Откуда мы родом», которая вышла уже после смерти автора, сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на региональное отделение партии "Единая Россия".

Инициаторами вечера стали местное отделение партии «Единая Россия» и администрация КДЦ «Россия». Как рассказала и.о. секретаря местного отделения Партии Ирина Киселева, с предложением провести вечер памяти к ним обратилась холмская общественница и краевед Софья Демиденко, друг писателя. С Холмским районом Константина Ерофеевича связывали многие годы жизни и деятельности, здесь живут немало ценителей его творчества. Руководитель Холмского литературно-музыкального объединения «Парнас» Михаил Шмидт, представляя новинку, отметил, что писатель посвятил ее своим землякам – сахалинцам, книга раскрывает еще одну страницу истории области на островах.

В вечере приняла участие дочь писателя, Марина Константиновна

- «Откуда мы родом» - книга о сахалинцах, в том числе о холмчанах. Отец диктовал ее по памяти, поскольку к этому времени потерял зрение, а я набирала текст. Помощь оказывали друзья, работники областной библиотеки, журналисты, за что я им очень признательна, - сказала она.

Книга Константина Гапоненко поступит в библиотеки Холмского городского округа, для чего администрацией муниципалитета были выделены средства. В свою очередь, местное отделение «Единой России» также приняло решение о закупке экземпляров книги для Холмского городского совета ветеранов, районной общественной организации инвалидов и местного отделения организации «Дети войны». Кроме того, познакомиться с новинкой могут все желающие - часть книг размещена в шкафу для буккроссинга в фойе КДЦ «Россия», сообщила Ирина Киселева.