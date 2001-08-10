"Музеемобиль" проедется по сахалинским сёлам
Литературно-художественный музей книги Чехова приглашает жителей сахалинских сёл поучаствовать в проекте «Музеемобиль». Он пройдет с 13 по 23 июня, сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на учреждение.
В проекте могут принять участие все желающие. Для этого нужно ответить на вопросы викторины о сокровищах России. Первыми в проекте примут участие жители Холмского района. Викторины пройдут 13 июня в библиотеках сёл Костромское, Чехов и Чапланово.
Десять участников каждого села, которые правильно ответят на большую часть вопросов викторины, получат билет на автобус "Музеемобиля" на два пассажира. В указанную на билете дату "Музеемобиль" отправится в южно-сахалинский музей книги Чехова, где участники проекта посетят экскурсию «Национальные сокровища России. Москва – Сахалин. 2019». На выставке будут представлены выдающиеся ценности мирового исторического и художественного значения: от шедевров ювелирного искусства до редчайших самородков драгоценных металлов. Пассажиры "Музеемобиля" познакомятся с постоянными экспозициями музея и героями чеховских произведений в сквере. По завершении программы автобус доставит гостей к месту начала экскурсии.
В течение десяти дней викторины пройдут в двадцати сёлах: Успенское, Огоньки, Горнозаводск, Шебунино, Правда, Чехов, Костромское, Чапланово, Соловьёвка, Раздольное, Синегорск, Ключи, Быков, Углезаводск, Сокол, Взморье, Стародубское, Восточное, Новое, Восток. А с 24 июня по 3 июля Музеемобиль будет привозить участников проекта на мероприятия в музей «Остров Сахалин».
Более подробную информацию о проекте можно получить по телефону 43-65-09.
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