День России широко отметили в Южно-Сахалинске
Несмотря на пасмурную погоду, сотни жителей и гостей островной столицы приняли участие в мероприятиях на площади перед историческим парком «Россия — моя история». Творческие номера от городских коллективов и ВИА «Синяя птица», мастер-классы, солдатская каша — далеко не полный перечень составляющих праздника. Об этом сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на агентство по развитию областного центра.
Первым со сцены к участникам мероприятия обратился глава региона. Валерий Лимаренко подвел итоги масштабного областного конкурса «Инициативное бюджетирование» и от лица регионального правительства поздравил всех с Днем России.
- Дорогие соотечественники. Сегодня праздничный, великий день. Я хочу сказать вам, что мы живем в прекрасной стране. Россия — это великая держава. И мы — сыны и дочери этой великой страны. У нас самая большая территория. Самые богатые природные ресурсы. Но самое большое богатство — это люди, - подытожил Валерий Лимаренко.
После церемонии награждения победителей конкурса концерт продолжали номера, подготовленные творческими коллективами города, а также выступления военных и интерактивные программы. В то же время на площади развернули мобильный центр здоровья, где все желающие могли бесплатно пройти обследование. Также были развёрнуты полевые кухни с солдатской кашей и горячим чаем, а неподалёку все желающие могли узнать о службе в армии по контракту, а также записаться в ряды защитников отечества. Кроме того, работали мастер-классы по росписи глиняной игрушки и созданию кукол. Обширную программу подготовил департамент культуры островной столицы.
Праздничные мероприятия на площади перед историческим парком продолжались до 14:00. Кроме того, в течение всего дня всех желающих принимал и сам комплекс «Россия — моя история», посетить его можно было бесплатно.
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