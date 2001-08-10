Ярмаркой и концертами отметили День России на Курилах

Массовое гуляние состоялось на центральной площади Южно-Курильска. Накануне там прошла акция «Время читать, островитяне!». Сотрудники районной библиотеки предложили для гостей «Лотерею книжную, бесплатную, престижную», а также выставку новых книг. Об этом сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу местной администрации.

Кунаширские предприниматели, местные товаропроизводители приняли участие в ярмарке. Островитяне могли приобрести кондитерские и хлебобулочные изделия, торты, пирожные, кулинарную и сувенирную продукции. Владельцы личных подсобных хозяйств предлагали молочную продукцию, сыры, овощи и зелень, яйца, рассаду цветов, рыбу, морепродукты, а также рыбную кулинарию и консервы.

Для всех пришедших на праздник устроители предложили концерт самодеятельных артистов районного Дома культуры. Вице-мэр городского округа Иван Радченко вручил юношам и девушкам паспорта.

А на Шикотане паспорта молодым курильчанам - жителям сел Малокурильское и Крабозаводское вручил мэр Южно-Курильского Вячеслав Власенко. Кроме этого, он по поручению депутата Госдумы Георгия Карлова передал директорам двух шикотанских средних школ по четыре тома альманаха «Победа». Приезжавшая на Кунашир и Итуруп делегация депутатов не смогла из-за непогоды добраться до Шикотана и Танфильева, поэтому благодарственные письма отдельным жителям Шикотана вручал глава Южно-Курильского района.

В этот же день состоялись праздничные концерты, посвященные Дню России в Малокурильском и Крабозаводском Домах культуры.