Южносахалинцев познакомят со скунсом

Жителей и гостей областного центра приглашают на мероприятие «Скунс – герой праздника». Завтра, 15 июня, узнавая новые факты о скунсе, гости праздника предстанут в роли художника и повара. Им предстоит нарисовать открытку для героя, а затем накормить его той едой, которая придется по вкусу. Об этом сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на сахалинский зоопарк.

Также участники мероприятия также попробуют свои силы в состязаниях по прыжкам. А еще проявят свои способности в интеллектуальной викторине. Гостей ждут сюрпризы и вкусный обед. Начало в 14:00.

Показательное кормление скунсов состоится в 14:45.

Отметим, кроме праздника «Скунс – герой праздника» в зоопарке пройдут и другие мероприятия:

12:00 - мастер-класс по изготовлению праздничной открытки «Моя Россия»;

14:00 – 16:00 – фотосушка.

Стать участником выставки сможет любой желающий. Фотографии можно будет найти на территории зооботанического парка, подвешенными на веревку и прикрепленными прищепками. Свой снимок, по условиям фотосушки, посетители оставляют себе на память.