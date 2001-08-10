Тихоокеанское
информационное агентство
14 Июня 2019
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16:49, Сегодня | Новости культуры Сахалина и Курил

Островитян приглашают сделать цветочное украшение

 

Интерактивное занятие по созданию цветочного украшения для волос пройдет в музее книги Чехова. Мероприятие состоится 15 июня в преддверии Дня Святой Троицы. Участники создадут своими руками цветочные украшения для волос и узнают об истории праздника.

Начало в 15:00. Приглашаются все желающие, сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на музей.

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