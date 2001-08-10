Островитян приглашают сделать цветочное украшение

Интерактивное занятие по созданию цветочного украшения для волос пройдет в музее книги Чехова. Мероприятие состоится 15 июня в преддверии Дня Святой Троицы. Участники создадут своими руками цветочные украшения для волос и узнают об истории праздника.

Начало в 15:00. Приглашаются все желающие, сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на музей.