Акция к 100-летию Василия Сигова пройдет в областной библиотеке

Сахалинцев приглашают принять участие в патриотической акции, приуроченной к 100-летию со дня рождения Героя Советского Союза Василия Ивановича Сигова. Об этом сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу учреждения.

Выставка публикаций и книг, посвященных участнику Курильской десантной операции, будет организована в сквере областной библиотеки 21 июня. Гостей познакомят с электронным ресурсом отдела краеведения «Они сражались за острова», который представлен на сайте СахОУНБ. Каждый участник акции получит флаер с биографией и описанием подвига Василия Сигова.

Начало в 14:00. Справки по телефонам: 8 (4242) 45-25-37, 45-25-38.