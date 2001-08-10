Тихоокеанское
информационное агентство
18 Июня 2019
Сегодня 23:14
64,32|72,11|61,60
Сахалинца самолётом доставили в Хабаровск для оказания медпомощи
18:13, Вчера | Новости культуры Сахалина и Курил

Акция в День памяти и скорби пройдет в Южно-Сахалинске

Областная библиотека приглашает почтить память погибших в Великой Отечественной войне. Патриотическая акция пройдет в сквере СахОУНБ 22 июня, сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу учрездения.

В рамках мероприятия прозвучат песни военных лет в исполнении мужской группы народного ансамбля «Надежда» из южно-сахалинского дома культуры «Родина». Желающие смогут прочесть стихотворения о войне, познакомиться с произведениями писателей-фронтовиков.

Начало акции в 14.00. Вход свободный.

Справки по телефону 8 (4242) 45-25-21.

 

Комментарии - 0

Авторизоваться

Другие

Новости культуры Сахалина и Курил

    Это читают

    Выбор редакции

    Фоторепортажи

    Полезные страницы

    Аналитика

    Опрос

    Как вы относитесь к Игорю Фархутдинову?