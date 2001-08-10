Южносахалинцев зовут на лекторий, посвящённый ювелирному искусству
Лекторий, посвященный ювелирному искусству, пройдет в южно-сахалинском музее книги Чехова. Мероприятие состоится в рамках выставки «Национальные сокровища России. Москва – Сахалин. 2019». Об этом сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на учреждение.
Программа лекций:
История ювелирного Дома Сазиковых (+16)
На лекции расскажут об истории одной из старейших ювелирных фирм России, основанной купцом Павлом Фёдоровичем Сазиковым.
Мероприятие состоится 19 июня в 17:00.
Лектор: главный эксперт Гохрана России, кандидат искусствоведения, эксперт Министерства культуры РФ Волдаева В. Ю.
Подстаканник в жизни и искусстве (+12)
Времена, когда подстаканник был неслыханно популярен и имелся в каждом доме, прошли. Сегодня он практически не используется в быту, но продолжает жить в искусстве и у коллекционеров. На лекции расскажут об истории этого необычного предмета и о том, какую роль он сыграл на пике своей популярности.
Мероприятие пройдёт 20 июня в 17:00.
Лектор: заведующая научно‐просветительским отделом МКЧ «Остров Сахалин» Никонова А. С.
История табака и табачного дела в России (+18)
На лекции расскажут о роли табака в искусстве, русской истории и литературе. Вы узнаете, когда и откуда в России появился табак, о жестоком наказании для людей, подверженных вредной привычке, как связан табак с убийством Павла I, а также о том, что писал о табаке А. П. Чехов и А. С. Пушкин.
Мероприятие пройдёт 25 июня в 17:00.
Лектор: младший научный сотрудник МКЧ «Остров Сахалин» Лурцев Е. Д.
Творчество ювелирной фирмы Фаберже (+12)
На лекции расскажут о наиболее интересных предметах, созданных мастерами знаменитой на весь мир фирмы Фаберже.
Мероприятие пройдёт 26 июня в 17:00.
Лектор: ведущий эксперт Гохрана России Туманова О. Ю.
«Фаберже» – искусство, приносящее миллионы (+12)
Карл Фаберже доказал, что настоящее искусство может быть коммерчески выгодным. Он не только великолепный художник и ювелир, но и организатор производства. Его имя и созданные под его руководством шедевры прочно вошли в историю и сокровищницу мировой культуры.
Мероприятие пройдет 27 июня в 17:00.
Лектор: младший научный сотрудник МКЧ «Остров Сахалин» Панкстьянов Д. Г.
Искусство ювелиров Гохрана России (+16)
Более сорока лет назад была создана ювелирная лаборатория Гохрана. Вначале её целью являлась реставрация старинных предметов, а затем ювелиры стали сами создавать те или иные декоративные предметы и драгоценности. На лекциях представится уникальная возможность познакомиться со спецификой работы ювелиров Гохрана России, многие из которых являются потомственными мастерами своего дела.
Мероприятие состоится 28 июня в 17:00.
Лектор: ведущий эксперт Гохрана России Титова Н. Ю.
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