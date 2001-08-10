Старейшее здание Южно-Сахалинска показали горожанам
Пешеходную экскурсию по островной столице провели для всех желающих сотрудники областной библиотеки совместно с участниками проекта «Народный сахалинский гид».
Как отметили ТИА "Острова" в учреждении, пешие экскурсии в рамках проекта проходят каждую субботу. В этот раз гидом стала Галина Архипова, награждённая почетным знаком «За заслуги перед городом Южно-Сахалинском». Женщина более 50 лет организует экскурсии для жителей и гостей острова.
Даже дождь не стал препятствием на пути участников экскурсии. Они посетили сквер имени Чехова, увидели самое старое здание областного центра 1908 года постройки, открыли для себя значимые факты из истории Южно-Сахалинска. Финальной точкой на карте экскурсионного маршрута стала мемориальная доска, открытая в память о Герое Советского Союза Константине Лисицыне, который в послевоенное время несколько лет проработал актером в островном театре.
Сахалинская областная универсальная научная библиотека приглашает жителей и гостей областной столицы на следующую экскурсию «В поисках главной площади», которую проведет участница проекта «Народный сахалинский гид» Татьяна Тихомирова. Мероприятие состоится 22 июня в 11.00. Справки по телефону 8 (4242) 45-25-28.
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