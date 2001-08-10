Тихоокеанское
информационное агентство
20 Июня 2019
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09:33, Вчера | Новости культуры Сахалина и Курил

Южносахалинцев зовут на концерт ко Дню молодёжи

 

Областная библиотека приглашает жителей и гостей острова на концерт, посвященный Дню молодёжи. Мероприятие состоится 29 июня, сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу учреждения.

Зрителей ждут выступления танцевальной студии «Твой город» под руководством Алексея Че, эстрадной театр-студии «Модуляция», студии танца «GS», а также самых талантливых эстрадных вокалистов Южно-Сахалинска.

Начало концерта в 18.00. Вход свободный. Справки по телефону 8 (4242) 452-528.

 

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