Героев российских фильмов нарисуют на зданиях Южно-Сахалинска
Арт-объекты, посвященные сюжетам отечественных фильмов, откроют в областном центре с 25 по 29 июня. Граффити-проект «Киноцитаты на улицах Южно-Сахалинска» - часть программы кинофестиваля «Утро Родины-2019», сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу фестиваля.
На пяти стенах типовых зданий Южно-Сахалинска будут запечатлены персонажи популярных советских и российских кинокартин с «крылатыми» фразами из них. Режиссеры или актеры фильмов завершат создание арт-объекта своей подписью. Названия картин пока остаются в тайне.
В создании уличного стрит-арта принимают участие художники со всего Дальнего Востока: из Владивостока, Хабаровска и, конечно, Сахалина.
Помимо общения с популярными деятелями искусства сахалинцы смогут внести свою лепту в создание граффити. На некоторых точках жители города смогут оставить отпечатки ладоней и подписи. В создании другой части арт-объектов примут участие юные художники. Каждый арт-объект – это подарок фестиваля городу, яркое украшение, рассчитанное на года.
У любого жителя Южно-Сахалинска также есть возможность принять участие в конкурсе «Смотри свое», который будет проходить онлайн в течение недели 25-29 июня. Приз для победителя - два билета на закрытие фестиваля «Утро Родины». По условиям конкурса любой горожанин может сделать селфи на фоне любой из пяти стен и выложить в соцсети Инстаграмм или ВКонтакте с хештегом #смотрисвое2019. 29 июня в 09.00 по Сахалинскому времени с помощью генератора случайных числе будут определены пять победителей. У победителей будет день, чтобы связаться с организаторами, получить билеты и провести вечер в прекрасной творческой атмосфере.
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