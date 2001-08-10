Юных островитян научат создавать "ювелирные" изделия
Интерактивные занятия по созданию "ювелирных" изделий пройдут в южно-сахалинском музее книги Чехова. Мероприятия состоятся в рамках выставки «Национальные сокровища России. Москва – Сахалин. 2019», сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу музея.
«Начинающий ювелир» (6+)
Все желающие смогут своими руками украсить деревянное яйцо с помощью декоративных украшений.
«Жемчужина Сахалина» (6+)
На интерактивном занятии ребята узнают о создании украшений для волос, об их использовании в разных странах и создадут заколки методом плетения с использованием декоративных жемчужин.
«Сокровища Сахалина» (6+)
На занятии дети узнают о полезных ископаемых Сахалина, а также своими руками сделают шкатулку для украшений из картона и фетра или подвеску в виде острова из полимерной глины.
Занятия будут проходить с 20 июня по 7 июля. Записаться на них можно по телефону: 43-65-09.
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