Тихоокеанское
информационное агентство
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12:08, Вчера | Новости культуры Сахалина и Курил

Юных островитян научат создавать "ювелирные" изделия

Юных островитян научат создавать

 

Интерактивные занятия по созданию "ювелирных" изделий пройдут в южно-сахалинском музее книги Чехова. Мероприятия состоятся в рамках выставки «Национальные сокровища России. Москва  –  Сахалин. 2019», сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу музея.

 «Начинающий ювелир» (6+)

Все желающие смогут своими руками украсить деревянное яйцо с помощью декоративных украшений.

 «Жемчужина Сахалина»  (6+)

На интерактивном занятии ребята узнают о создании украшений для волос, об их использовании в разных странах и создадут заколки методом плетения с использованием декоративных жемчужин.

 «Сокровища Сахалина» (6+)

На занятии дети узнают о полезных ископаемых Сахалина, а также своими руками сделают шкатулку для украшений из картона и фетра или подвеску в виде острова из полимерной глины.

Занятия будут проходить с 20 июня по 7 июля. Записаться на них можно по телефону: 43-65-09.

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