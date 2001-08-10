Южносахалинцев и гостей города приглашают на «Сабантуй»

Жителей и гостей Южно-Сахалинска приглашают отметить праздник «Сабантуй-2019». Мероприятие состоится в городском парке имени Гагарина в воскресенье, 23 июня, сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на агентство по развитию областного центра.

Мероприятие начнется в 12.00 с торжественного шествия от озера Верхнего до картодрома, где состоятся концерт фольклорных коллективов и чествование передовиков сельского хозяйства.

Все желающие смогут принять участие в мастер-классах по приготовлению национальных блюд и рукоделию, а также по игре на кубызе - национальном башкиро-татарском варгане. Мужчинам предложат попробовать свои силы в традиционной борьбе корэш. Победитель получит главный приз - живого барана и 15 000 рублей. Для маленьких горожан будет организована специальная площадка с национальными играми.

Как рассказали в национально-культурной автономии татар г. Южно-Сахалинска, на торжество приедут гости из Анивы, Долинска, Корсакова, Холмска, Поронайска. Праздник стал возможен благодаря поддержке регионального правительства и Ассамблеи народов Сахалинской области. В феврале текущего года национально-культурная автономия татар Южно-Сахалинска стала победителем областного грантового конкурса с социально-просветительским проектом «Этнографический калейдоскоп», в рамках которого пройдут тематические концерты по всей области.