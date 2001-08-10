Тихоокеанское
информационное агентство
22 Июня 2019
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13:30, Вчера | Новости культуры Сахалина и Курил

Горожан приглашают поучаствовать в акции «Свеча памяти»

Горожан приглашают поучаствовать в акции «Свеча памяти»

Акция «Свеча памяти», приуроченная к 78-ой годовщине со дня начала Великой Отечественной войны, пройдет в Южно-Сахалинске 22 июня. В 4 утра на мемориале Славы горожане зажгут лампады в знак уважения к подвигу миллионов советских воинов. Во время проведения акции на экране будет транслироваться хроника военных лет.

Почтить память участников Великой Отечественной войны приглашаются все желающие, сообщает "ТИА Острова" со ссылкой на Центр молодежных инициатив Южно-Сахалинска.

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