Память погибших в Великой Отечественной войне почтут в Южно-Сахалинске

День памяти и скорби отметят в Южно-Сахалинске. Завтра, 22 июня, здесь состоится ряд мероприятий, приуроченных к 78-й годовщине со дня начала Великой Отечественной войны, пишет ТИА "Острова" со ссылкой на агентство по развитию города.

Так, в 4.00 субботы на мемориале Славы состоится акция «Свеча памяти». Все желающие смогут зажечь лампады в знак уважения к подвигу миллионов советских воинов. Во время проведения акции на экране будет транслироваться хроника военных лет.

В 10.00 там же начнется церемония возложения цветов к Вечному огню. В ней примут участие первые лица города и области, а также ветераны войны.

В связи с намеченными мероприятиями на ул. Горького будут введены временные ограничения для движения транспорта. Так, с 17.00 21 июня до 11.00 22 июня запрещено оставлять личный транспорт с обеих сторон ул. Горького на участке от Компроспекта до дороги на среднюю площадку СТК «Горный воздух». В субботу, 22 июня, с 09.00 до 11.00 ограничения коснутся участка ул. Горького от Компроспекта до ул. Горнолыжной.

На время ограничений движение общественного транспорта будет скорректировано.

Администрация города просит автолюбителей учитывать данные ограничения и заблаговременно планировать схему своего движения в этом районе.