Островитян зовут на мероприятия фестиваля «Утро Родины»
Жителей и гостей областной столицы приглашают на мероприятия фестиваля телевизионных художественных фильмов "Утро Родины". Он стартует в эти выходные в Южно-Сахалинске.
Как рассказали ТИА "Острова" в городской администрации, мэр Сергей Надсадин в преддверии фестиваля встретился с его президентом Сергеем Жигуновым. Они обсудили программу предстоящих событий, которая обещает быть насыщенной и интересной для любого зрителя. Горожане смогут увидеть кинопоказы конкурсных картин, встретиться с именитыми режиссёрами, представляющими разные периоды советского и российского кинематографа, посетить концерты и творческие вечера известных деятелей искусства и культуры.
В этом году в рамках фестиваля будут представлены 12 сериалов: "Лучше, чем люди", "Медное солнце", "Годунов", "Домашний арест", "Бонус", "Звоните ДиКаприо!", "Обычная женщина", "Ненастье", "Спарта", "Садовое кольцо", "Динозавр", "Частица вселенной". Одна из картин получит специальный приз мэра Южно-Сахалинска по итогам голосования, которое стартует на официальном сайте администрации города в понедельник, 24 июня.
Ознакомиться с программой фестиваля "Утро Родины" можно на сайте мэрии. Вся информация опубликована на официальном сайте проекта.
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