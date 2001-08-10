Сахалинцев приглашают поучаствовать в параде колясок

День семьи, приуроченный ко Дню любви, семьи и верности, который официально отмечается 8 июля, пройдет в Сахалинском областном краеведческом музее. Об этом сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на учреждение.

В воскресенье, 7 июля, гостей и участников ждут мастер-классы, выставка-продажа, конкурсно-игровая программа для детей и родителей. Креативные сахалинцы могут также поучаствовать в творческом семейном конкурсе «Чудомобиль – 2019».

Главным событием праздника станет творческий конкурс для семей «Парад колясок». Участники получат дипломы, а победители подарочные сертификаты и призы.

Для участия в параде необходимо подать заявку до 1 июля 2019 года по адресу: d.ivanova@sakhalin.gov.ru или по телефону 50-50-51. Запись производится с понедельника по пятницу с 10:00 до 17:00.