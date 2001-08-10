Сегодня, 24 июня, южносахалинцы и гости города смогут посетить мероприятия фестиваля "Утро Родины". Так, в 15:30 пройдет конкурсный показ сериала «Звоните ДиКаприо». Как сообщили ТИА "Острова" в пресс-службе фестиваля, кроме возможности посмотреть первую серию любимого сериала на большом экране ККЗ «Комсомолец» зрители смогут увидеть битву критиков «Аутодафе», которую проведет телеведущий Дмитрий Дибров. На глазах зрителей легендарный Денис Горелов от имени старшего поколения обсудит с Егором Москвитиным, выступающим с позиций молодых людей, сериалы конкурсной программы. Кулуарные подробности, исторический экскурс и блистательный разбор киномыла гарантированы. Шоу построено по принципу записи телевизионной программы. Даже если не интересен сериал, то посмотреть, как работает Дмитрий Дибров, – это отдельная песня.

В сквере у «Чехов-центра» совместно с движением «Вольные музыканты» выступит Евгений Маргулис. А в 19:00 начнется полноценный концерт музыканта вместе с группой в ККЗ «Кристалл».

В рамках внеконкурсной программы «Имена» состоится один из самых ожидаемых показов фестиваля, в 18:00 начнётся сеанс фильма «Француз» Андрея Смирнова. «Француз» стал фильмом закрытия «Кинотавра» в этом году, и выйдет в прокат только в октябре этого года. В рамках фестиваля у сахалинцев будет возможность увидеть его раньше всей остальной страны. Фильм представит автор.