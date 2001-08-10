Островитяне смогут пройти по новому маршруту Чехова
Новый исторический маршрут разработали в музее «Остров Сахалин». Выездная интерактивная экскурсия «Путешествие с книгой А. П. Чехова “Остров Сахалин”: Владимировка – пост Корсаковский» набирает первых желающих на 29 июня. Об этом сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на учреждение.
Маршрут стартует утром в субботу. Он познакомит сахалинцев с основными населёнными пунктами юга острова, которые посещал писатель осенью 1890 года. Путешествие из Владимировки (Южно‐Сахалинск) проходит через Большую Елань, Хомутово (Хомутовка), Лиственничное, Мицулёвку (Мицулька), Дачное (Голый Мыс), Соловьёвку, Третью, Вторую и Первую Пади и Корсаков (пост Корсаковский).
Во время путешествия участники маршрута посетят уникальный школьный музей в Соловьёвке, территорию бывшего японского консульства, на которой сейчас располагается Свято‐Покровский мужской монастырь, смотровую площадку под названием «Гора слёз». В Корсаковском историко‐краеведческом музее специалисты проведут обзорную экскурсию и мастер‐класс «Сокровища Анивского залива». Также гости смогут оценить специально разработанное меню «Обед по‐каторжански». Завершится путешествие посещением крестьянского фермерского хозяйства.
Интерактивную выездную экскурсию создали сотрудники музея «Остров Сахалин» в 2019 году. Однодневная экскурсионная программа рассчитана как на семейную аудиторию, так и на индивидуальных посетителей.
Количество мест ограничено. Заявки принимаются по телефону: 8 (4242) 43–65–09, а также по электронной почте музея: museumbook@mail.ru.
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