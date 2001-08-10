«Садовое кольцо», «Аутодафе» и «Бонус» покажут сегодня сахалинцам

Второй фестиваль телевизионных художественных фильмов «Утро Родины» продолжается в Южно-Сахалинске.

Как рассказали ТИА "Острова" в пресс-службу фестиваля, сегодня, 25 июня, в 13:00 программа конкурсных показов начнётся с представления сериала «Садовое кольцо». Расскажут о своей работе режиссер Алексей Смирнов и актриса Мария Голубкина. Сразу после просмотра первой серии на сцену поднимутся гладиаторы-кинокритики Денис Горелов и Егор Москвитин. Их задача не только высказаться о сериале, но и убедить в своей правоте зрителей. Судить поединок с грозным названием «Аутодафе» будет Дмитрий Дибров. В 15:30 своей очереди дождется сериал «Бонус». Его представит исполнитель главной роли в фильме Александр Сударев. Сеансы конкурсной программы проходят в ККЗ «Комсомолец».

В рамках внеконкурсной программы «Имена» состоится показ фильма «Страна ОЗ» Василия Сигарева. Начало сеанса в 18:00, ККЗ «Октябрь». Режиссер, драматург и член жюри фестиваля Василий Сигарев представит фильм зрителям лично.

В Дворце спорта «Кристалл» в рамках программы «Пять вечеров» в 19:00 начнётся предпремьерный показ нового фильма Александра Велединского «В Кейптаунском порту». Фильм выйдет в широкий прокат в августе, но к фестивалю «Утро Родины» была завершена основная часть работ над картиной. Многие предыдущие фильмы Велединского стали народными хитами. Он автор сценария «Бригады», режиссер фильмов «Живой», «Географ глобус пропил». Рейтинг ожидания фильма «В Кейптаунском порту» составляет 94% по версии сайта «Кинопоиск». Сахалинские зрители первыми в стране смогут оценить новую работу мастера. До этого фильм демонстрировался в черновых вариантах и преимущественно специализированной публике.