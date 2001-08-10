Евгений Маргулис выступил перед южносахалинцами

Концерт Евгения Маргулиса прошел в Южно-Сахалинске в рамках фестиваля «Утро Родины». Накануне музыкант порадовал жителей и гостей областного центра своими лучшими блюзовыми произведениями, пишет ТИА "Острова" со ссылкой на региональное правительство.

Легенда российского рока отметил что последний раз приезжал на Сахалин 19 лет назад, и островная столица, по его наблюдениям, с тех пор качественно изменилась в лучшую сторону.

- У вас отличный город, хорошие дороги и великолепный фестиваль, - сказал Евгений Маргулис. Свое выступление он открыл исполнением инструментального блюзового произведения. Между композициями он охотно рассказывал зрителям о себе и своем творчестве.

- За свою долгую жизнь я играл во многих музыкальных коллективах, признался он. – И в этом году у меня два важных события: группе «Воскресение» исполняется 40 лет, а «Машине времени» – 50!

Творчество этих легендарных рок-групп Евгений Маргулис, разумеется, не обошел стороной. Он даже исполнил свою первую песню, сочиненную в 19 лет – еще на заре музыкальной карьеры в ВИА «Машина времени».

В концерте прозвучало немало других композиций, которые Евгений Маргулис написал в разные времена: «Я дам тебе знать», «Сакура, катана, сакэ», «Старые Песни», «Дороги наши разошлись», «Я рядом с тобой», «Пусть она станет небом», «Соль мажор». Прозвучало немало любовной лирики в блюзовом звучании. И, конечно, же, мэтр отечественного рок-н-ролла сыграл и спел свои самые знаменитые песни «Шанхай блюз» и «Мой друг лучше всех играет блюз».

Евгений Маргулис представил зрителям участников своей группы, с которыми выступал весь вечер на сцене: гитариста Михаила Клягина, трубача Александра Дитковского, барабанщика Илью Липатова и музыканта, играющего на губной гармошке Бориса Плотникова.

А завершился концерт жизнеутверждающий песней «Хорошо». После чего публика незамедлительно вызывала Евгения Маргулиса и его инструменталистов на бис, аплодируя стоя. После таких теплых эмоций гости из Москвы с удовольствием подарили зрителям еще одну песню под названием «Прощай мой город».

Второй фестиваль телевизионных художественных фильмов «Утро Родины» стартовал в Южно-Сахалинске 23 июня и будет работать до 29 июня. Зрителей ждет насыщенная программа: 12 конкурсных сериалов, программа с фильмами, которые лично представляют шесть выдающихся режиссеров, а также концерты и спектакли.

26 июня в рамках конкурсного показа сахалинцам представят сериалы «Частица вселенной» и «Годунов». Сеансы пройдут в кинотеатре «Комсомолец» в 13:00 и 15:30 соответственно. В киноконцертном зале «Октябрь» в 18:00 в рамках внеконкурсной программы «Имена» будет показан фильм «Зависть богов». Вход на киносеансы свободный.

Также 26 июня будет открыт первый арт-объект, посвященный сюжетам отечественных фильмов. Граффити-проект «Киноцитаты на улицах Южно-Сахалинска» является частью программы фестиваля телевизионных и художественных фильмов «Утро Родины-2019» и реализуется при поддержке «Восточной горнорудной компании». Мероприятие состоится в 12:00 по адресу проспект Мира, 420. Стену «Гардемарины, вперед!», откроет президент фестиваля телевизионного художественного кино «Утро Родины» Сергей Жигунов.