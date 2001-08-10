Четвёртый день фестиваля «Утро Родины» стартовал в Южно-Сахалинске. Сегодня, 26 июня, откроют первое из пяти монументальных граффити, нарисованных на фасадах домов. Мероприятие начнется в 12:00 по адресу пр. Мира 420. Здесь Сергей Жигунов оставит свой автограф на стене здания «Восточной горнорудной компании», которую украсили портреты героев фильма «Гардемарины, вперед!», сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу фестиваля.

На суд, который вершит Дмитрий Дибров совместно с кинокритиками Денисом Гореловым и Егором Москвитиным в своём шоу «Аутодафе», зрители смогут попасть после представления сериалов «Частица вселенной», начало сеанса в 13:00 и «Годунов», начало в 15:30. Кроме зрителей в ККЗ «Комсомолец» приглашены продюсер Валерий Тодоровский, оператор Шандор Беркеши, актёры Андрей Сергеевич Смирнов, Елена Прудникова и Аглая Смирнова, они представят первый из фильмов, второй фильм будут защищать продюсер Мария Ушакова, режиссер Алексей Андрианов, сценарист Илья Тилькин и актёр Сергей Маковецкий.

Внеконкурсную программу «Имена» в 18:00 откроет сеанс фильма «Зависть богов» Владимира Меньшова. Фильм для показа в южно-сахалинском ККЗ «Октябрь» выбрал сам автор, он же и представит картину зрителям.

В 19:00 в ледовой арене «Кристалл» начнётся моноспектакль телеведущего, историка моды Александра Васильева «Религия, секс и мода». Разговор пойдёт о сексе, эротике и взаимоотношениях полов, а также о том, как религия, философия, культурные и сексуальные революции, эволюция гендерных отношений влияют на формирование и развитие моды.