"Слугу народа" покажут жителям Южно-Сахалинска
Специальный показ в рамках фестиваля «Утро Родины» состоится на стадионе «Космос» Южно-Сахалинска. Организаторы предлагают провести летний вечер 27 июня в кругу друзей и близких за просмотром комедийного сериала «Слуга народа».
Как рассказал ТИА "Острова" пресс-секретарь кинофестиваля, пришедших ждет приятный бонус. С приветственным словом перед зрителями выступит актер, режиссер, сценарист и продюсер Алексей Кирющенко. Он расскажет о работе над картиной. Именно Алексей Кирющенко первым разглядел в нынешнем президенте Украины Владимире Зеленском потенциал будущего политика и дал ему в далеком 2015 году судьбоносную роль.
Сериал рассказывает о действии, развернувшемся в стране, где президентом стал обычный учитель истории Василий Голобородько. Глава государства у Алексея Кирющенко спокойно ходит по улице без армии охранников, ездит на маршрутке и иногда даже занимает деньги у друга «до зарплаты». Зрителям покажут 1,2 и 3 серии.
Сериал «Слуга народа» имеет награды международных фестивалей США, Германии и Южной Кореи, в том числе стал лауреатом международной кинофестиваля Worldfest Remi Award. Также сериал добавлен в библиотеку компании Netflix, крупнейшего международного кабельного канала.
Показ пройдет на стадионе «Космос» в парке имени Гагарина. Начало в 19:00. Вход свободный.
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