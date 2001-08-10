Тихоокеанское
информационное агентство
27 Июня 2019
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16:30, Вчера | Новости культуры Сахалина и Курил

Национальные сокровища России бесплатно покажут сахалинцам

Национальные сокровища России бесплатно покажут сахалинцам

Вход на выставку «Национальные сокровища России. Москва – Сахалин. 2019» и постоянные экспозиции музея книги Чехова «Остров Сахалин» 29 июня будет бесплатный. Об этом сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на учреждение.

Традиционно каждую последнюю субботу месяца вход в музей свободный для всех. В предстоящий выходной посетители смогут увидеть экспонаты выставки «Национальные сокровища России. Москва – Сахалин. 2019»: ювелирные изделия, украшения, драгоценные камни, предметы декоративного искусства и голограммы исторических предметов. Также в этот день можно познакомиться с постоянными экспозициями музея «Человек и Сахалин глазами Антона Чехова» и «”Остров Сахалин”: открытый финал».

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