Четыре фильма покажут сахалинцам в 5-й день фестиваля "Утро Родины"
Сегодня, 27 июня продолжится представление масштабных граффити, появившихся на стенах города в дни фестиваля благодаря акции «Киноцитаты на улицах Южно-Сахалинска». В течение дня будут презентованы две работы уличных художников. Об этом сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.
В 12:00 по адресу улица Ленина, 312, режиссёр, актёр и член жюри фестиваля Дмитрий Иосифов оставит автограф на стене с изображением Буратино, роль которого Дмитрий сыграл в детстве в культовом телевизионном мюзикле «Приключения Буратино». А в 14:00 у дома по адресу проспект Мира, 263 появится режиссёр и актёр Андрей Смирнов, чтобы тоже примкнуть к стану уличных художников. На «его» стенке изображены герои фильма «Белорусский вокзал».
Сегодня же в рамках конкурсного показа сахалинцам представят сериалы «Ненастье» и «Sпарта». Сеансы в кинотеатре «Комсомолец» начнутся в 13:00 и 15:30 соответственно. «Ненастье» представят продюсер Мария Ушакова и сценарист Илья Тилькин. «Спарту» представит сам режиссер Егор Баранов и Илья Тилькин, который и в этом фильме выступил в роли сценариста.
В 18:00 в рамках внеконкурсной программы «Имена» в киноконцертном зале «Октябрь» покажут фильм «Гоголь. Страшная месть». А в 19:00 на стадионе «Космос» состоится специальный показ комедийного сериала «Слуга народа» в рамках фестиваля «Утро Родины». Пришедших ждет приятный бонус - с приветственным словом перед зрителями выступит актер, режиссер, сценарист и продюсер Алексей Кирющенко. Вход на все сеансы бесплатный.
Фестиваль телевизионных художественных фильмов «Утро Родины» проходит в Южно-Сахалинске с 23 по 29 июня 2019 года. Организаторами фестиваля выступают Министерство связи и массовых коммуникаций России, Министерство культуры России, «Роспечать», Правительство Сахалинской области при поддержке Министерства РФ по развитию Дальнего Востока.
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