Южносахалинцев зовут на благотворительный фестиваль
Завтра, 28 июня, на площади перед южно-сахалинским Чехов-центром в рамках празднования Дня молодежи состоится благотворительный фестиваль по сбору средств на лечение 4-летнего сахалинца Ноя Бадеяна. Начало в 18:00, пишет ТИА "Острова" со ссылкой на Центр молодежных инициатив.
Диагноз Ноя — детский церебральный паралич. Для улучшения уже полученных достижений мальчику необходим еще один курс реабилитации. Семья сахалинца выбрала клинику в Китае (г. Харбин), которая известна хорошими результатами по работе с ДЦП. Поездка запланирована на сентябрь 2019 года. Необходимая сумма - 700 тысяч рублей.
На протяжении двух часов на сцене возле театра будут выступать творческие коллективы областного центра: музыкальная группа «Экарма», воспитанники танцевальной студии «Твой город», чемпионы Сибири и Дальнего Востока по брейк-дансу «Young bullets crew», участники и финалисты молодежного арт-фестиваля «Заяви о себе» и многие другие.
Также во время проведения мероприятия состоится аукцион, где горожане смогут приобрести специального подготовленные лоты от партнеров фестиваля: подарочные сертификаты на изделия ручной работы и выпечку от южносахалинских кондитеров. Все денежные средства будут переданы семье мальчика.
Организаторы фестиваля - центр молодежных инициатив Южно-Сахалинска совместно с некоммерческим партнерством «Вольные музыканты» при поддержке Международного театрального центра им. А.П. Чехова.
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