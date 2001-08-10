Заявки на участие в конкурсе видеороликов «ПРО важное» ждут от сахалинцев

Сахалинцев приглашают принять участие в конкурсе социальных видеороликов «ПРО важное». Заявки принимают до 28 августа от молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет, сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на областную библиотеку.

Конкурс «ПРО важное» дает возможность творческой молодежи выразить свое отношение к наиболее значимым проблемам современного общества, показать пути их решения через создание социальных видеороликов.

Конкурс проводится по номинациям:

- «Лучший видеоролик «ПРО здоровье»;

- «Лучший видеоролик «ПРО безопасность»;

- «Лучший видеоролик «ПРО гражданина»;

- «Лучший видеоролик «ПРО экологию»;

- «Лучший видеоролик «ПРО право».

Видеоролик должен быть кратким, но не менее 30 секунд. Количество конкурсных работ не ограничено. Заявляться могут отдельные авторы или творческие коллективы.

Содержание видеоролика не должно разжигать расовую, межнациональную или религиозную рознь, нарушать законы и носить антисоциальный характер. Запрещено использовать материалы, недопустимые для показа несовершеннолетним.

Работы будут оценивать по следующим критериям: полнота раскрытия темы, художественная выразительность, оригинальность подачи материала, техническая сложность исполнения, наличие звукового сопровождения, эффектов.

Оставить заявку можно на сайте конкурса. Здесь же размещена вся необходимая информация.

Победители, которые наберут наибольшее количество баллов, получат дипломы и ценные подарки. Церемония награждения состоится 13 сентября в 13.00 в конференц-зале СахОУНБ.