"Француза" покажут островитянам во второй раз
Второй предпремьерный показ фильма «Француз» состоится в Южно-Сахалинске. Организован он для удобства зрителей фестиваля, которые не смогли попасть на сеанс в будний день. Картину представит зрителям режиссер картины Андрей Смирнов. Сеанс начнется 29 июня в 13.25 в ККЗ «Комсомолец». Вход свободный, пишет ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу кинофестиваля "Утро Родины"
В широкий прокат фильм выйдет только в конце октября. Возможность увидеть картину одними из первых в стране появилась у жителей и гостей Южно-Сахалинска благодаря фестивалю «Утро Родины». Фильм стал участником программы фестиваля «Имена», в рамках которой признанные мастера отечественной режиссуры представили зрителям свои фильмы.
Фильм «Француз» рассказывает историю иностранного студента, приехавшего в Москву в конце 50-ых. Он знакомится с жизнью страны, в которой началась оттепель, но, на самом деле, мало что поменялось.
Режиссёр Андрей Смирнов:
«Фильм основан на реальной истории, когда в 1957 году в Москву на стажировку в МГУ приехали французские студенты. В реальности из этих студентов потом получился ряд выдающихся славистов, таких, как, например, Жоржа Нива, возглавлявший кафедру славистики в Женевском университете. Многие из этих замечательных людей, к сожалению, уже покинули нас. Два года назад умер прекрасный славист Луи Мартинес, который перевел на французский язык «Евгения Онегина». Мне посчастливилось вживую пообщаться с этими людьми, я имел возможность с ними консультироваться.
Не могу не выразить восхищения артистами, которые снялись в этой картине. Одну из главных ролей - отца героя - играет Александр Балуев, для которого эта роль была написана специально. На мой взгляд, это гениальный российский артист.
Главного француза, который приезжает на стажировку, а на самом деле ищет своего отца, бывшего белого офицера, играет наполовину француз, наполовину русский Антон Риваль. Для него это первая большая роль и, как мне кажется, удачная».
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