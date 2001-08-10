Четыре фильма покажут сахалинцам в финальные дни кинофестиваля «Утро Родины»

Две оставшиеся картины – участницы конкурсной программы - будут представлены сегодня зрителям в кинотеатре «Комсомолец», сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на региональное правительство.

В 13:00 сериал «Обычная женщина» Бориса Хлебникова представят сценарист Мария Меленевская и актёр Александр Сударев. В 15:30 продюсер Вадим Островский, сценарист Илья Тилькин и композитор Алексей Чинцов расскажут про «Медное солнце». После сеансов Денис Горелов и Егор Москвитин в последний раз на Сахалине сойдутся в битве критиков «Аутодафе», которую проведёт Дмитрий Дибров.

Валерий Тодоровский завершит программу «Имена» в кинотеатр «Октябрь», где представит фильм «Подмосковные вечера». Встреча начнется в 18:00.

А в 19:00 зрителям придётся выбрать между двумя событиями. В конгресс-холле «Столица» состоится моноспектакль Народного артиста России Сергея Маковецкого «Неслучайная встреча», а во дворце спорта «Кристалл» одна из самых ярких звезд российской эстрады Наргиз выступит с сольным концертом.

В заключительный день фестиваля, 29 июня, в 13:25 начнется дополнительный сеанс фильма «Француз» Андрея Смирнова. Место встречи кинотеатр «Комсомолец».

Также в оставшиеся два дня будут презентованы еще два арт-объекта в рамках проекта «Киноцитаты на улицах Южно-Сахалинска».

28 июня в 12:00 по адресу ул. Пуркаева, 66а зрителям представят нарисованных героев фильма «Москва слезам не верит». На открытии ожидаются Вера Алентова и Владимир Меньшов.

29 июня в 12:00 зрителей ждут по адресу ул. Емельянова, 29. На фасаде этого дома пропишутся «Стиляги» Валерия Тодоровского, режиссёр также приедет их проведать.

Церемония закрытия состоится 29 июня в 19:00 в «Кристалле», и зрители, наконец, узнают, кто станет лауреатами фестиваля этого года.