Эрнеста Хемингуэя вспомнят в сахалинской областной библиотеке

Акция громкого чтения «Символ эпохи» к 120-летию со дня рождения Эрнеста Хемингуэя пройдет в Сахалинской областной универсальной научной библиотеке 4 июля. Почтить память знаменитого прозаика приглашают всех желающих, сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу учреждения.

В рамках мероприятия сотрудники СахОУНБ расскажут о жизни и творчестве писателя, а участники смогут прочесть вслух предложенный рассказ Эрнеста Хемингуэя.

Мероприятие пройдет с 11.00 до 12.00 в сквере библиотеки. Справки по телефону 8 (4242) 45-25-02.