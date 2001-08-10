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12:10, Вчера | Новости культуры Сахалина и Курил
Эрнеста Хемингуэя вспомнят в сахалинской областной библиотеке
Акция громкого чтения «Символ эпохи» к 120-летию со дня рождения Эрнеста Хемингуэя пройдет в Сахалинской областной универсальной научной библиотеке 4 июля. Почтить память знаменитого прозаика приглашают всех желающих, сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу учреждения.
В рамках мероприятия сотрудники СахОУНБ расскажут о жизни и творчестве писателя, а участники смогут прочесть вслух предложенный рассказ Эрнеста Хемингуэя.
Мероприятие пройдет с 11.00 до 12.00 в сквере библиотеки. Справки по телефону 8 (4242) 45-25-02.
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