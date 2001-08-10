Якутский передвижной театр КМНС приедет на Сахалин
Со 2 по 14 августа в рамках Года театра и Международного Года языков коренных народов на территории области состоятся гастроли Государственного театра коренных малочисленных народов Севера из Республики Саха (Якутия). Об этом сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу областного центра народного творчества.
Театр проводит большую гастрольную деятельность и является передвижным. Труппа проедет Сахалин от Южно-Сахалинска до Охи. Будут показаны концерты и спектакли в семи муниципальных образованиях - местах традиционного проживания коренных этносов.
Творческий состав театра - участники народного ансамбля танца народов Севера «Гулун». В их репертуаре постановки на эвенском, эвенкийском, юкагирском, якутском, русском языках, также концертные номера народов Севера, Сибири и Дальнего Востока. Основатель и руководитель ансамбля, заслуженный работник культуры Республики Саха (Якутия) - Любовь Никитина. Художественный руководитель-директор Василий Слепцов и заместитель директора, отличник культуры СССР, заслуженный работник культуры Республики Саха (Якутия) - Виктория Анисимова.
Организатором гастролей является Сахалинский областной центр народного творчества при поддержке регионального министерства культуры и архивного дела.
Подробная информация по телефону: 8 (4242) 72-20-40.
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