Якутский передвижной театр КМНС приедет на Сахалин

Со 2 по 14 августа в рамках Года театра и Международного Года языков коренных народов на территории области состоятся гастроли Государственного театра коренных малочисленных народов Севера из Республики Саха (Якутия). Об этом сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу областного центра народного творчества.

Театр проводит большую гастрольную деятельность и является передвижным. Труппа проедет Сахалин от Южно-Сахалинска до Охи. Будут показаны концерты и спектакли в семи муниципальных образованиях - местах традиционного проживания коренных этносов.

Творческий состав театра - участники народного ансамбля танца народов Севера «Гулун». В их репертуаре постановки на эвенском, эвенкийском, юкагирском, якутском, русском языках, также концертные номера народов Севера, Сибири и Дальнего Востока. Основатель и руководитель ансамбля, заслуженный работник культуры Республики Саха (Якутия) - Любовь Никитина. Художественный руководитель-директор Василий Слепцов и заместитель директора, отличник культуры СССР, заслуженный работник культуры Республики Саха (Якутия) - Виктория Анисимова.

Организатором гастролей является Сахалинский областной центр народного творчества при поддержке регионального министерства культуры и архивного дела.

Подробная информация по телефону: 8 (4242) 72-20-40.