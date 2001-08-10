Гран-при кинофестиваля

Торжественная церемония закрытия фестиваля «Утро Родины» состоялась 29 июня в ледовом комплексе «Кристалл». Мероприятие проходило в Южно-Сахалинске с 23 июня, ообщает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу кинофестиваля.

В основной конкурс фестиваля были отобраны 12 сериалов. За награды боролись: «Лучше, чем люди», «Медное солнце», «Годунов», «Домашний арест», «Бонус», «Звоните ДиКаприо!», «Обычная женщина», «Ненастье», «Спарта», «Садовое кольцо», «Динозавр», «Частица вселенной».

Жюри должно было выбрать лучших в 9 номинациях. В жюри фестиваля вошли: кинорежиссер и актер Дмитрий Иосифов, режиссер и драматург Василий Сигарев, продюсер и режиссер Алексей Кирющенко, актер Евгений Сидихин, актриса Ирина Горбачева, композитор Юрий Потеенко и кинооператор Юрий Шайгарданов. Председатель жюри – Народный артист РСФСР Владимир Меньшов.

В течение фестиваля у зрителей была возможность посмотреть первую серию любимого сериала на большом экране ККЗ «Комсомолец». После завершения просмотра на сцене начиналась битва критиков «Аутодафе», которую вел телеведущий Дмитрий Дибров. На глазах зрителей Денис Горелов от имени старшего поколения обсуждал с Егором Москвитиным, выступавшим с позиций молодых людей, сериалы конкурсной программы. Кулуарные подробности, исторический экскурс и блистательный разбор киномыла был гарантирован. Шоу было построено по принципу записи телевизионной программы и сообщалось в эфир в инстаграмме фестиваля и Дмитрия Диброва. Все записи обсуждений доступны в официальном Youtube-канале фестиваля.

Но истинных победителей выявили не критики, а члены жюри и зрители.

Награды распределились следующим образом:

«Лучшая музыка к фильму» – Алексей Чинцов («Медное солнце»).

«Лучший сценарий» – Мария Меленевская и Денис Уточкин («Обычная женщина»).

«Лучшая мужская роль второго плана» – Александр Горбатов («Ненастье»).

«Лучшая женская роль второго плана» – Юлия Александрова («Звоните ДиКаприо!»).

«Лучшая операторская работа» - Максим Шенкаренко («Медное солнце»).

«Лучшая мужская роль» – Александр Робак («Домашний арест»).

«Лучшая женская роль» – Татьяна Лялина («Ненастье»).

«Лучшая режиссерская работа» – Жора Крыжовников («Звоните ДиКаприо!»).

«Гран-при» – «Звоните ДиКаприо!».

Ещё одна почетная награда фестиваля – приз зрительских симпатий – вручена сериалу Алексея Андрианова «Годунов». Голосование велось на сайте «Комсомольской правды» и администрации Южно-Сахалинска.

Накануне обладатели наград фестиваля, не сумевшие лично приехать на Сахалин, записывали видеообращения к зрителям, которые были показаны на церемонии закрытия. Жора Крыжовников – режиссер фильма-триумфатора фестиваля «Звоните ДиКаприо!» сказал следующее:

«Приветствую всех гостей и участников фестиваля! Я очень рад, как и вся наша команда. Спасибо огромное за то, что такой фестиваль появился. Теперь сериалы имеют еще одну – фестивальную жизнь. Хочу поблагодарить президента фестиваля Сергея Жигунова и председателя жюри Владимира Меньшова. Спасибо вам огромное! Но все-таки я воспринимаю эту победу как аванс для того, чтобы работать дальше, становиться лучше и лучше. Все самое сильное, что вышло на телевидении и в Интернете за прошедший год, попало на этот фестиваль. Это было очень ответственно и волнительно. Хочу пожелать нам, чтобы мы продолжали встречаться на прекрасных фестивалях «Утра Родины»!

Победителям были вручены памятные статуэтки – мраморный лотос, обрамленный позолоченной рамкой. Этот дальневосточный цветок – символ творческой силы, мудрости и чистоты, связи между прошлым, настоящим и будущим. Призы фестиваля – авторская работа скульптора Владимира Каневского.

На церемонии закрытия фестиваля выступили певица Наргиз, победитель шоу «Голос. Дети» Нино Чеснер, артист цирка Du Soleil Олег Кулаев и другие. Провели церемонию Николай Фоменко и Яна Кошкина.

– За эту неделю мы очень полюбили Южно-Сахалинск. Время пролетело незаметно. Я совершенно счастлив, потому что это был замечательный фестиваль. К сожалению, как президент объявляю, что фестиваль «Утро Родины» официально закрыт. Спасибо вам большое, дорогие друзья! – подытожил Сергей Жигунов.

Кроме конкурсной программы, зрители фестиваля могли посетить и другие программы: «Имена», «Пять вечеров», «Киноцитаты на улицах Южно-Сахалинска», за день до официального открытия фестиваля состоялась акция «Великое кино великой страны».